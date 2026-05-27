Karol Lucero rompió el silencio tras rumor de nuevo romance: Fue visto en la playa con productora de eventos

El comunicador usó sus redes sociales para referirse al rumor sobre una nueva relación tras su quiebre matrimonial y habló de su cercanía con la mujer en cuestión.

Karol Lucero explicó su actual situación amorosa luego de que saliera a la luz que habría encontrado nuevamente el amor.

Según revelaron en Plan Perfecto, el comunicador habría sido visto durante un fin de semana en la playa en compañía de una productora de eventos.

Ante eso, usó sus redes sociales para aclarar su estado sentimental tras su mediático quiebre con Fran Virgilio luego de una infidelidad.





“No estoy saliendo, conociendo ni en ninguna conquista amorosa”, aclaró en sus historias de Instagram.

Según expuso Karol Lucero, piensan que hay química con “porque trabajamos con una productora de eventos de moda en Viña y Antofagasta y que habíamos tomado desayuno juntos”.

“Si yo tomo desayuno desayuno con alguien hay química o porque la llevé al hotel donde estábamos alojando”, agregó a modo de reclamo.

Por otra parte, apuntó que “si no la hubiese llevado, el cahuín sería de mi mala voluntad de no querer llevarla. Íbamos al mismo lugar, tarde después del evento“.

“También dirán que fuismo al cine, así como lo hice con Jenny con quien vi Michael Jackson, entonces también romance con otra“, agregó, descartando cualquier relación amorosa.

Karol Lucero aclara romance