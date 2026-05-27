Ex chica reality Simone Mardones atraviesa complejo estado de salud: “Es mi tercera hospitalización”

A través de Instagram, la actriz y comunicadora publicó videos desde la clínica en que permanece internada. “Han sido meses difíciles en mi vida en temas de salud”, comentó.

Simone Mardones informó que atraviesa un complejo estado de salud, por lo que ha sido hospitalizada tres veces en menos de dos meses.

A través de Instagram, la recordada ex chica reality publicó videos desde la clínica en que permanece internada. “Han sido meses difíciles en mi vida en temas de salud”, comentó en uno de los registros publicados en sus historias.

En las imágenes, la actriz y comunicadora se mostró visiblemente cansada y con dificultades para hablar. “Estoy súper decaída todavía, si se fijan no tengo mucha voz”, transparentó.

“Me han pasado hartas cosas, esta ya es mi tercera hospitalización en menos de dos meses. Y la conclusión que saco es que, si no me hace parar el cuerpo, yo no paro”, agregó.

Asimismo, reflexionó que “todo esto que me ha pasado me ha hecho encontrar con unos cariños de personas que no imaginé y me ha mostrado otras cosas tristes también“.





El diagnóstico de Simone Mardones

En un último reporte, Simone dio a conocer el diagnóstico que la mantiene hospitalizada: Periamigdalitis flegmonosa .

“Tuve una crisis de dolor que no me dejaba prácticamente hablar ni moverme. Me hicieron un scanner y determinaron que debía quedarme hospitalizada”, detalló.

La ex chica reality agradeció las muestras de cariño y aclaró que hoy se encuentra “muchísimo mejor gracias a los cuidados y la medicina endovenosa”.

“Agradecida de verdad de cada buena vibra, energía y cariño que he recibido por Instagram. Como ayer me dijo una seguidora… eso es tener una comunidad. Y sí, tengo una comunidad hermosa de la cual estoy muy agradecida“, cerró.