“Todos juntos”: Fernanda Salazar sorprendió al revelar que vivirá junto a su ex y su actual pareja

La reconocida intérprete dio a conocer en Instagram que se mudará al departamento del también actor Francisco Dañobeitía, quien es padre de su primer hijo.

La actriz Fernanda Salazar sorprendió a sus seguidores al revelar una llamativa decisión familiar: junto a su pareja e hijos se mudarán a la casa de su ex pareja, el también actor Francisco Dañobeitía.

Según explicó en Instagram, tanto ella, como su pareja Juan José Ramdohr y su bebé, nacido a fines del año pasado, se mudarán al departamento del intérprete, quien es padre de su primer hijo.

“Voy a interrumpir las preguntas y respuestas porque llegamos a casa de Pancho. No sé si ya todos cacharon, pero vamos a vivir todos juntos en la misma casa. Y decidimos venirnos a la de él”, explicó en la red social.





Mediante un video, Salazar mostró distintos espacios de la vivienda y adelantó varios arreglos que planean realizar para volverla más “acogedora”.

“Y hay un montón de cosas que arreglar porque Pancho no está mucho en la casa. En realidad, una persona como que… A él le da lo mismo todo. Entonces nosotros no. Son formas distintas”, expresó.

Finalmente, la artista aseguró que “la idea es que esta quede como rico, acogedor. Y de a poquitito ir levantando el espacio acá de la casa”, señaló en uno de los registros publicados.