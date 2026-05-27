“Estoy muy cansada y expuesta”: Cecilia Gutiérrez sorprendió con drástica decisión sobre su carrera

“Era el momento porque estoy muy cansada y muy expuesta, llegó el momento de bajar las revoluciones”, manifestó la comunicadora en redes sociales.

La periodista Cecilia Gutiérrez sorprendió este martes al anunciar en su cuenta de Instagram que iniciará un receso tras cuatro años de trabajo ininterrumpido.

Según aclaró en un video que publicó en sus redes sociales, la pausa no afectará a sus labores como periodista, sino que a uno de sus proyectos personales: su podcast Bombastic.

“Me voy a tomar un receso del Bombastic por primera vez, llevo cuatro años y no he parado nunca“, dio a conocer la comunicadora en la plataforma.





Continuó: “No hubo una semana donde no hubo podcast, era el momento porque estoy muy cansada y muy expuesta. Llegó el momento de bajar las revoluciones”.

Gutiérrez siguió explicando su decisión y aseguró que “estoy en un momento que me puedo dar el privilegio de parar en trabajos, pero vamos a volver, tenemos una comunidad preciosa“.

Finalmente cerró diciendo que “estoy muy agradecida con el proyecto porque es mío, es mi guagua. Ahora voy a explorar otras áreas con cosas más… pucha no les puedo adelantar, pero me gusta explorar y ser pionera”.