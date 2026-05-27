¿Mi jefe puede saber que fui yo? Así funcionan las denuncias anónimas en la Dirección del Trabajo

Una de las preguntas que más se repite entre trabajadores es si efectivamente se puede denunciar “anónimamente” ante la DT y qué ocurre después de iniciar el proceso.

La Dirección del Trabajo realizó más de 104 mil fiscalizaciones durante 2025, en un año marcado por el aumento de las denuncias relacionadas con acoso laboral, sobrecarga y malos tratos.

En esa línea, una de las preguntas que más se repite entre trabajadores es si efectivamente se puede denunciar “anónimamente” ante la DT y qué ocurre después de iniciar el proceso.

Según explican especialistas, sí existen mecanismos de resguardo de identidad en ciertos casos, especialmente cuando existe temor a represalias laborales.

¿Qué pasa después de hacer la denuncia?

Tras ingresar la denuncia, la Dirección del Trabajo puede iniciar un proceso de revisión o fiscalización. Dependiendo del caso, el organismo puede solicitar antecedentes, realizar inspecciones y eventualmente sancionar incumplimientos laborales.

El empleador sí toma conocimiento de que existe una denuncia o fiscalización, pero no necesariamente de quién la realizó. Aun así, especialistas sostienen que el temor a posibles represalias sigue siendo una de las principales barreras para denunciar.

“Lo importante es entender que una denuncia laboral no debería transformarse en un castigo para quien la realiza“, señaló Pedro Peña, director del área de Litigación y socio de SoyTrabajador.

Continuó: “La ley contempla protección frente a represalias, pero muchas personas igualmente sienten miedo porque dependen económicamente de su trabajo o porque creen que podrían quedar marcadas dentro de la empresa”.

Camila Cárdenas, directora del área de Litigación, agregó que “hay quienes creen que por boletear no tienen herramientas para denunciar abusos, exigencias fuera de horario o dinámicas laborales irregulares, cuando en algunos casos sí podrían existir derechos y mecanismos de protección“.





El miedo laboral sigue presente

Desde el mundo organizacional sostienen que el problema muchas veces no pasa solo por la denuncia, sino por la cultura interna de las empresas.

“Cuando las personas sienten que denunciar un problema podría traerles consecuencias negativas, la organización ya enfrenta un problema más profundo relacionado con confianza y cultura laboral”, comentó Bárbara Kübler, especialista en Recursos Humanos y Gerenta de Personas de Talana

“Hoy las empresas necesitan generar espacios donde los trabajadores realmente sientan seguridad para expresar conflictos, hacer preguntas o levantar alertas sin miedo”, complementó.