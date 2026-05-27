¿Hubo algo más? Alonso Quintero reaccionó a antiguo video con Mara Sedini y aclaró supuesto romance

Hace 10 años, el actor nacional fue vinculado amorosamente con la exvocera de Gobierno, que en aquella época se desempeñaba como actriz. En los últimos días reflotaron las imágenes en redes sociales.

El actor Alonso Quintero reaccionó a la viralización de un antiguo registro donde se le vinculaba amorosamente a la exministra vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Los registros se remontan al año 2016, en pleno apogeo de programas como SQP. Quintero recién había terminado su relación con Sigrid Alegría y fue captado junto a Sedini, que en aquella época se desempeñaba como actriz.

En el marco del Festival de Cine de Lebu, el intérprete fue consultado sobre este archivo que comenzó a circular en redes sociales tras la salida de la exautoridad del gobierno.

Alonso Quinteros aclaró antiguo video con Mara Sedini

En las imágenes reflotadas se ve a los periodistas insistiendo en un posible romance entre ambos, mientras compartían elenco en la obra El Libro de la Selva.

“Es guapa, pero es mi compañera de obra (…). Es mi co-star, como dice ella. Es muy señorita, son carboneros”, lanzó Quintero ante las preguntas de la prensa.





Por su parte, Mara Sedini -quien tenía 31 años en ese momento- también cerró la puerta a los rumores de manera tajante: “Somos compañeros de elenco (…). Somos súper amigos”. Sin embargo, el ojo de SQP los captó abrazados, sembrando una duda que quedó suspendida en el tiempo… hasta ahora.

A 10 años de aquellas imágenes, Alonso reaccionó con total honestidad y humor a la viralización del clip. “Sí, me lo han mandado mucho últimamente”, confesó el actor entre risas al medio Página 7.

“Con la Mara trabajamos en unas obras de teatro hace muchos años, cuando ella era actriz todavía, antes de que se metiera en política. Y en esos tiempos yo había terminado hace no mucho con Sigrid“, recordó.

El exparticipante de Top Chef VIP indicó que, luego de su ruptura con Alegtría, “cada vez que salía, los medios de farándula me inventaban una relación con la persona que me vieran. De hecho, inventaron toda una relación con una mujer misteriosa y al final era mi hermana”.

Respecto al vuelco que dio la vida de su excompañera de elenco, Quintero no ocultó su sorpresa: “Fue algo anecdótico en ese momento, porque ¿qué iba a saber yo que la Mara iba a terminar siendo ministra de José Antonio Kast? Ese es un desarrollo de personaje que no vi venir tampoco”.