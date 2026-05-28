“Que yo soy…”: Mamá de Javiera Suárez se defendió y reveló por qué Cristian Arriagada impediría la relación con su nieto

La publicación causó revuelo y recibió múltiples comentarios en apoyo, incluyendo testimonios de excompañeros de trabajo.

Este jueves, Marilú Balbontín, madre de Javiera Suárez, causó revuelo en redes sociales tras exponer el motivo por el cual Cristian Arriagada impediría la relación entre ella y su nieto.

En esa misma línea, la mujer expuso datos inéditos sobre ella y se defendió de las presuntas acusaciones.





¿Qué dijo la mamá de Javiera Suárez?

En su última publicación en Instagram, una persona preguntó: “¿Cuál es la justificación de este hombre para negarse a la relación de su hijo con la familia materna?”.

Al respecto, Marilú contestó: “Que yo soy enferma mental”.

Balbontín se defendió de las acusaciones con un escrito en la misma publicación, y adjuntó una fotografía donde aparece con sus compañeros de trabajo.

“Para los que les llegue a sus oídos que yo soy una persona con problemas mentales, les puedo decir que gozo de excelente salud, tanto psíquica como física”, comenzó diciendo Marilú.

En esa misma línea, agregó: “Y durante mi vida laboral he trabajado para Naciones Unidas y para Unilever; en esta última, 20 años hasta jubilar”.

La mujer también comentó que cada dos años organiza eventos para que tanto ella como sus excompañeros de trabajo se puedan reunir y algunos de ellos respaldaron su relato en los comentarios.

Finalmente, añadió: “Aprovecho para agradecerles a cada uno el enorme cariño y apoyo que he recibido siempre y en especial durante estos últimos días”.

Revisa la publicación en Instagram: