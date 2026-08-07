Kika Silva se sinceró por primera vez sobre su romance con Cristián Arriagada: “Lo quiero cuidar”

La modelo y comunciadora ahondó en cómo ha ido el romance y los motivos por los que ambos se han mantenido fuera del ojo público.

Kika Silva rompió el silencio por primera vez al hablar sobre de su relación de pareja con Cristián Arriagada, romance que desató una serie de polémicas y acusaciones desde fines de mayo de este año, por lo que han vivido su relación con especial discreción y alejados de las cámaras y los sets de televisión.

Luego de la oficialización, muchos no vieron con buenos ojos el vínculo sentimental, ya que la modelo fue amiga de Javiera Suárez, quien falleció en 2019. Ante los ataques, el medio cirujano salió en su defensa y dijo reafirmó la unión.

Si bien desde entonces han ignorado el tema buscando dejar atrás los comentarios negativos, la propia comunicadora abordó su pololeo en una entrevista que concedió este viernes.

El presente de Silva y Arriagada

En conversación con LUN, Kika Silva partió aseverando que “estos meses han sido de locos”. “La semana pasada estuve grabando en Portugal y mañana me voy a grabar un documental donde vamos a recorrer Chile”, contó.

Sobre Arriagada, fue escueta pero tajante al señalar que su relación la está “viviendo de una manera en que quiero vivir paso a paso y cuidarlo”.

Sin embargo, al ser consultada sobre porqué ha decidido mantener el bajo perfil, explica que no fue intencionado: “No sé, no lo he pensado mucho. Lo estoy viviendo de una manera en que quiero vivir paso a paso y cuidarlo“.

“Quiero cuidar la relación porque él también me entrega eso“, afirmando que se encuentra en un buen presente en cuanto a su relación.