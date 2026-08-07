Abogado denunció a pdte. Kast en Contraloría por “falseamiento de la realidad” tras cadena nacional: Gobierno salió al paso

El abogado Luis Mariano Rendón acudió al órgano fiscalizador para acusar que el mandatario entregó cifras erróneas asociadas a delitos registrados en el país en su discurso en televisión abierta.

El presidente José Antonio Kast fue denunciado ante Contraloría por una eventual “infracción al principio de probidad” luego del discurso que pronunció en la cadena nacional que realizó la noche del 5 de agosto.

La acción fue presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, quien acusó al órgano fiscalizador que el jefe de Estado entregó cifras erróneas en torno a la delincuencia y el número de delitos registrados en el país.

En concreto, Kast aseguró que su administración recibió un país con “218 mil robos violentos solo el año pasado”, cifra tres veces mayor a las estadísticas oficiales de Gobierno.

El Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), dependiente de la Subsecretaria de la Prevención del Delito, contabilizó 69.777 casos durante el año pasado. Sumando robos por sorpresa, la cifra no supera los 110.000 casos.

“Recibimos un país que promediaba más de 1.000 homicidios al año, 218 mil robos violentos solo el año pasado, y un aumento de más de 300% en el contrabando en una década”, dijo el presidente en televisión.

Rendón señaló que “no se trata de un desliz oral”, sino de una “afirmación que quedó consignada en el comunicado oficial de la Presidencia (…) y que sirvió para exagerar la situación heredada y magnificar los resultados que el propio Gobierno se atribuye”.

“Este falseamiento de la realidad recién pasada tiene como objetivo magnificar, a su vez, los avances que pudiese tener este gobierno. Eso es engañar a la ciudadanía”, añadió Rendón.

La explicación del Gobierno a la cifra difundida

En su acusación, Rendón pidió a Contraloría solicitar los antecedentes directamente la subsecretaría antes mencionada y al CEAD, que contraste la cifra entregada en la cadena y se pronuncie sobre la supuesta vulneración.

Desde el Gobierno acusaron recibo de la denuncia y el propio Ministerio de Seguridad explicó que el número divulgado, en televisión y también comunicados escritos, abarca categorías más amplias que la mencionada en el relato.

Según explicaron a Radio Bío-Bío, los cerca de 69 mil casos corresponden al grupo de robos violentos, mientras que al incorporar los robos por sorpresa la cifra llega a unos 109 mil.

Sin embargo, aclararon que existe una selección más amplia de “robos y delitos violentos”, que suma además delitos violentos contra las personas y otros hechos asociados a la violencia en las calles, como lesiones, homicidios y algunos delitos de armas, totalizando casi 220 mil casos durante 2025.