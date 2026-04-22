Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la RM para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este jueves 23 de abril.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, La Florida, San Miguel, Santiago, Peñalolén, La Reina, Las Condes y Vitacura.
Anuncian corte de luz para este jueves en comunas de la RM
- Quinta Normal: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
- Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Santiago: Desde las 11.00 hasta las 17:00 horas.
- Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
- La Reina: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Vitacura: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.