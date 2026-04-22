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Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la RM para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este jueves 23 de abril. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, La Florida, San Miguel, Santiago, Peñalolén, La Reina, Las Condes y Vitacura. 

Anuncian corte de luz para este jueves en comunas de la RM

  • Quinta Normal: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
  • Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Santiago: Desde las 11.00 hasta las 17:00 horas.
  • Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
  • La Reina: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Vitacura: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
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