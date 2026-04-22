Diputada panameña rechazó posible designación de Ricardo Rincón como embajador: “Respeto y dignidad”

“Un embajador debe representar lo mejor de su país”, señaló Paulette Thomas, quien apuntó al exdiputado por una denuncia por Violencia Intrafamiliar.

Una diputada de Panamá manifestó, durante una sesión en el Congreso de ese país, su rechazo a la posible designación de Ricardo Rincón como nuevo embajador de Chile en ese país.

Se trata de Paulette Thomas, quien este martes publicó un video en su cuenta de Instagram donde aludió a los problemas judiciales del exdiputado, quien en 2002 fue denunciado por agresiones verbales y psicológicas a su expareja.

“Rechazamos la posible designación de Ricardo Rincón, como embajador de Chile en Panamá, debido a sus antecedentes de violencia intrafamiliar”, dijo la legisladora sobre el hermano de la actual ministra de Energía, Ximena Rincón.

“Y menos de un respetable pueblo. Esperamos que su postulación sea retirada. Debemos romper el silencio a los agresores, señalarlos y extraerlos de nuestra sociedad. Vengan de donde vengan”, cerró.

En el enunciado del post, en tanto, remarcó que “un embajador debe representar lo mejor de su país”. ​”¡Respeto y dignidad para todos! Vamos adelante con determinación por un país libre de violencia”, cerró.





Los otros nombres que suenan para embajadas

Vale mencionar que, de momento, no ha habido anuncio oficial de parte del gobierno respecto a una designación de Rincón como embajador en el país centroamericano.

A comienzos de abril, La Tercera aseguró que Ricardo Rincón sería destinado a Panamá; el dirigente radical Ricardo Navarrete a Colombia; y el exparlamentario y excandidato presidencial Jorge Tarud a Bélgica.