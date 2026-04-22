22/ 04/ 2026 22:07

EXCLUSIVO | Las últimas horas de Krishna Aguilera: Revelan imágenes inéditas antes de su asesinato

CHV Noticias accedió en exclusiva a imágenes inéditas de Krishna Aguilera y la fatal noche del 5 de octubre del año 2025, cuando fue asesinada. Los registros muestran el ingreso a una discoteca en compañía de Juan Beltrán, el principal imputado en la causa. La joven de 19 años sale luego del recinto nocturno claramente en malas las condiciones. Esas serían las últimas imágenes de Krishna con vida. El reportaje es de la periodista Alejandra González.