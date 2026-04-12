“Hoy nace una reina”: Cata Vallejos anuncia oficialmente su candidatura a Miss Universo Chile 2026

“Soy resilincia, fortaleza y puro amor”, indicó la modelo, reflexionando sobre el nuevo proyecto que acaba de anunciar.

Este domingo se confirmó que Catalina Vallejos se asentará en las pasarelas para concursar en el Miss Universo Chile 2026 representando a la comuna de La Reina.

A través de redes sociales su equipo dio la noticia del ingreso al certamen, mientras tanto ella compartió una reflexión sobre este nuevo proyecto.

Cata Vallejos llegará al Miss Universo Chile 2026

“No es solo una corona… es historia, es legado, es poder. Hoy, nace una nueva reina , el mundo tiene un nuevo nombre que recordar. No viene solo a llevar una corona, viene a dejar una huella. Una historia que empieza hoy y un legado que nadie podrá olvidar”, anunciaron en Instagram.

Con el video promocional de su campaña, la candidata por la comuna de La Reina buscará ser quien reciba la corona de manos de Inna Moll y se quede con el cupo al certámen de belleza, Miss Universo.

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Mediante sus historias de Instagram, la modelo confesó: “Hoy comienza un nuevo camino y un gran desafío para mí (…) Ustedes han sido testigos de mis victorias, mis caídas, mis anhelos, mis vivencias y de tantas cosas que han marcado estos años“.

“La vida siempre te pone en el camino correcto, ya sea a través de algo bueno o algo difícil, pero todo, sirve para aprender“, añadió.

Con emoción, se reconoció a sí misma como “una mujer fuerte (…) con ganas de dar siempre su 100%, una mujer que no se rinde a pesar de lo que esté pasando. Soy resilincia, fortaleza y puro amor“, reconoció.