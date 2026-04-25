Uno de ellos es cantante urbano: Tres detenidos por tráfico de drogas en Pudahuel

El artista quedó en prisión preventiva tras su formalización.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a tres personas, entre ellas un cantante urbano, por tráfico de drogas en la comuna de Pudahuel.

Se trata de dos ciudadanos extranjeros y un chileno que fue identificado como Fabián Riveros, quien ha colaborado con distintos artistas del género urbano.

¿Qué se sabe sobre las detenciones?

Según detalló el fiscal de Pudahuel, Gleys Fernández, en medio del plan MT-0 de la PDI “ejecutaron órdenes de entrada y registro en distintos domicilios de la comuna de Pudahuel, logrando la detención de tres sujetos”.

En esa misma línea, agregó: “El primero de ellos por delito de microtráfico, el segundo por delito de tenencia ilegal de arma a fogueo adaptable”.

En tanto, a Fabián Riveros se le detuvo por microtráfico de drogas, tenencia ilegal de arma a fogueo adaptable y tenencia ilegal de municiones.





Uno de los inmuebles que fueron registrados funcionaba como botillería, la que se utilizaba como fachada para cometer los delitos.

En ese contexto, se incautaron 130 dosis de clorhidrato de cocaína y cocaína base, mientras que se estudia si las armas estaban aptas para disparar.

El cantante urbano quedó en prisión preventiva por considerársele un peligro para la sociedad debido a los antecedentes previos que mantenía.

Entre ellos se detalló: tráfico ilícito de drogas, robo con fuerza, receptación en reiteradas ocasiones, hurto simple, robo en bienes nacionales de uso público y robo en lugar habitado.

En tanto, los otros dos detenidos recibieron medidas cautelares de menor intensidad y, finalmente, el Tribunal decretó 120 días para la investigación.