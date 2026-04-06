Se elimina el cobro por transferencias: Desde esta fecha BancoEstado anuncia importante cambio en la Cuenta Rut

La medida es solo para las transferencias electrónicas, por lo que el cobro por giro en cajeros automáticos se mantiene.

Este lunes, el presidente de BancoEstado, Mario Farren Risopatrón, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciaron que se eliminará el cobro por transferencias electrónicas desde la Cuenta Rut.

La medida comenzará a regir a partir del 15 de abril y es válida solo para transferencias electrónicas, lo que significa que el cobro por giro en cajeros automáticos se mantiene.





Los detalles del anuncio

“Cuando es posible avanzar en medidas como estas, que no son aisladas porque tienen que ver con un esfuerzo que está haciendo el banco y lo puede hacer en un contexto donde todos estamos haciendo un esfuerzo para que los recursos vayan a quienes más lo necesiten”, detalló el ministro Quiroz.

Por su parte, el presidente de BancoEstado, Mario Farren, explicó: “El cobro por giro de cajeros automáticos se refiere exclusivamente a giros de cajeros automáticos de otras instituciones bancarias”.

Farren Risopatrón también detalló que “lo que estamos buscando es facilitar la vida de nuestros clientes, acercar aún más Banco Estado a las familias y a los microempresarios de Chile, facilitar las transacciones”.

Además, el presidente de la entidad bancaria detalló que han iniciado conversaciones con otras instituciones para que RutPay sea interoperable y así convertir la Cuenta RUT en una billetera digital.

Finalmente, Farren hizo hincapié en que la eliminación del cobro será automática el 15 de abril y los usuarios no tendrán que hacer gestiones para que se aplique la medida.