Se necesitará cuenta en BancoEstado: Así se entregará el balón de gas gratis anunciado por el Gobierno

El beneficio será entregado a través de una billetera electrónica de BancoEstado y estará disponible para que los usuarios puedan canjearlo cuando estimen conveniente.

El beneficio estatal del balón de gas gratuito es una de las medidas más esperadas tras el anuncio de alza histórica en los combustibles.

En el marco del Plan Chile Sale Adelante, esta iniciativa contempla la entrega de un balón de 15 kg de gas licuado a las familias que pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).





Así se entregará el balón de gas gratis

Aunque en un comienzo se indicó que el balón de gas sería entregado a través de las municipalidades, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que se hará un pago directo al beneficiario.

Es decir, se creará un voucher electrónico a través de BancoEstado con el que los beneficiarios podrán comprar en cualquier compañía.

Este voucher estará disponible en la billetera electrónica “RutPay” de dicha entidad bancaria, para hacer uso del beneficio cuando las personas estimen conveniente.

La entrega está pactada a partir de junio, cuando comiencen los meses más crudos del invierno.

¿Cómo puedo obtener RutPay?

Para tener la billetera electrónica del BancoEstado, debes tener CuentaRut habilitada.

Para ello, tendrás que instalar en tu celular las aplicaciones de RutPay y BancoEstado. Ambas están disponibles en Android y iOS.

Abre RutPay y selecciona “Regístrate”.

Haz clic en “CuentaRut”.

Ingresa con la clave de tu app BancoEstado.

Crea una clave de 6 dígitos para RutPay.

Acepta los términos y condiciones.

¿Cómo saber en qué tramo del RSH estoy?

Para revisar en qué tramo del Registro Social de Hogares te encuentras, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web de Ventanilla Única Social.

Haz clic en: “Crea y actualiza tu registro”.

Ingresa tu RUT y ClaveÚnica.

Si no cuentas con un RSH, podrás hacer el trámite en esa pestaña y, si ya cuentas con uno, accederás a él automáticamente.

El tramo de tu registro social de hogares aparecerá al lado derecho de la pantalla.

También puedes hacer clic en la siguiente imagen y serás redirigido: