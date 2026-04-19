Criteria: 73% piensa que lo mejor para el país es subir impuestos a grandes empresas

El último sondeo de Agenda Criteria, marcado por el anuncio del plan “Reconstrucción”, reveló la percepción de los encuestados sobre las medidas tributarias enviadas por el mandario al Congreso.

Agenda Criteria publicó este domingo 19 de abril los resultados de su último estudio, una edición marcada por las medidas anunciadas por el presidente José Antonio Kast dentro de su plan de “Reconstrucción”.

De acuerdo con el sondeo, tras la primera cadena nacional del mandatario, su aprobación “llega al 37% (+1 en relación a la medición anterior)”. Pero continúa por debajo de la desaprobación, que se mantiene en un 49%.

En la misma línea, otro de los principales hallazgos tiene que ver con la percepción de las propuestas tributarias que anunció que enviará al Congreso. Reducción de impuesto de primera categoría a empresas y eliminación de contribuciones, entre otros.

De acuerdo al último sondeo, “el 73% declara que lo mejor para el país es aumentar los impuestos a las grandes empresas“. Cabe recordar que la propuesta busca reducirlos del 27% al 23%.





Criteria: Debate tributario, almuerzo de Kast en La Moneda y violencia escolar

En relación al debate tributario, Criteria reveló que “el 88% estima que deberían reducirse para las pequeñas empresas y el 91% opina lo mismo respecto de las personas”.

Mientras que respecto a la eliminación de contribuciones, “el 75% declara estar de acuerdo con eliminar el pago a la primera vivienda para adultos mayores”.

Otro de los temas que marcaron la agenda del ejecutivo fue el aumento de la violencia escolar y el polémico almuerzo junto a excompañeros de universidad en La Moneda.

De acuerdo a Criteria, “el 43% atribuye el aumento de la violencia escolar a factores de formación y valores del entorno familiar“, mientras que el 25% lo atribuye a la influencia de grupos con motivaciones políticas, el 22% al contexto de violencia general del país y el 10% a problemas del sistema educacional”.

Finalmente, respecto al almuerzo en La Moneda, el estudio arrojó que “el 88% señala estar enterado del almuerzo”. De los cuales, “el 59% declara estar en desacuerdo con que el presidente utilice las dependencias del palacio para reuniones sociales”. En contraste, solo un 21% se manifiesta de acuerdo.