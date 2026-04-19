Karol G en Coachella 2026: Horario en Chile y cómo ver en vivo

Karol G es la primera mujer latina en encabezar el Coachella 2026 y promete un show de cerca de dos horas para el cierre del festival.

Este domingo 19 de abril se llevará a cabo la última jornada de Coachella 2026 y Karol G es la headliner que cerrará el festival.

Esta dinámica se realiza con la finalidad de que el público pueda ver nuevamente las presentaciones si no alcanzaron entradas para la primera función.





¿A qué hora se presentará Karol G en Coachella 2026 y cómo ver el show?

Sin embargo, como es un fin de semana adicional, la parrilla suele mantener el mismo horario y el mismo show, con leves variaciones, sorpresas o artistas invitados.

La cantante colombiana hizo historia al ser la primera mujer latina en encabezar el festival y en esta ocasión se presentará a las 22:10 hora del Pacífico, es decir, la 01:10 de la madrugada del luns 20 de abril en Chile.

Se estima que la presentación dure aproximadamente dos horas y podrás verlo de manera gratuita a través del canal de Youtube de Coachella en la transmisión del Main Stage (escenario principal).

Sigue aquí la transmisión en vivo del Main Stage de Coachella 2026: