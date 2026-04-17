¿Qué artistas se presentan hoy en Coachella 2026?: Este show principal sufrió importante cambio

Tras un comentado primer fin de semana, los cantantes vuelven a subirse al escenario del festival estadounidense. Conoce acá la lista completa de este viernes.

Coachella, el festival de música más popular de Estados Unidos regresa este viernes tras tres exitosas jornadas el fin de semana pasado en su edición 2026.

Aunque los artistas que encabezan el lineup se repiten hoy, mañana y pasado mañana, habrán algunos cambios respecto a sus presentaciones. Uno de ellos ya fue anunciado y despertó la curiosidad de los fanáticos.

Artistas que se presentan en Coachella este viernes

El espectáculo principal de la jornada del viernes de Coachella 2026 es de Sabrina Carpenter, cantante que triunfó en marzo en Lollapalooza Chile.

Aparte de la joven de 26 años, algunos de los artistas que los asistentes al festival y los espectadores a través de YouTube podrán disfrutar son los siguientes:

Teddy Swims

KATSEYE

Turnstile

The xx

Swae Lee

Sexxy Red

Central Cee

Ethel Cain

Blood Orang

Disclosure

Armin van Buuren x Adam Beyer

Anyma (show cancelado el primer fin de semana)





Lineup completo de este viernes en Coachella 2026

Coachella 2026 anuncia cambio en show de Sabrina Carpenter

La aclamada presentación de Sabrina Carpenter destacó por su escenografía inspirada en Hollywood, cuerpo de bailarines y artistas invitados, desde la actriz Susan Sarandon hasta los actores Will Ferrell y Samuel L. Jackson.

La cantante hizo un repaso de los hits de sus últimos tres álbumes, entre ellos: Espresso, Manchild, Please Please Please, Feather y House Tour.

Para eso se tomó una hora y media en el escenario, duración que en su show de este viernes sufrió una modificación. Coachella comunicó los horarios del segundo fin de semana y hubo uno que captó la atención de los fanáticos.

Curiosamente, Sabrina Carpenter extendió el suyo en diez minutos. ¿Qué significa esto? ¿Habrán sorpresas? Habrá que descubrirlo esta noche a las 00:00 de Chile.