19/ 04/ 2026 14:56

Conmoción en Luisiana: Hombre mata a ocho niños de 1 a 14 años en EEUU

Este domingo se reportó el asesinato de ocho niños tras un tiroteo en Luisiana, Estados Unidos. Lo anterior, luego de que durante la madrugada un hombre disparara en al menos tres viviendas de la ciudad de Shreveport. Los primeros antecedentes indican que las víctimas tenían entre 1 y 14 años. Tras el suceso, la policía local logró abatir al atacante y ahora investigan un posible vínculo familiar entre el asesino y los menores de edad.