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Cámaras de seguridad muestran momento exacto en que Carabineros dispara a delincuentes en asalto en San Fco. de Mostazal

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Una persecución en San Francisco de Mostazal, región de O’Higgins, terminó con un delincuente muerto y otros dos detenidos. Todo se dio tras un violento asalto a una pareja de adultos mayores, donde al dueño de casa lo agredieron con un martillo. Luego que los antisociales se dieran a la fuga, Carabineros inició una persecución y los uniformados hicieron uso de sus armas de servicio. Uno de los detenidos tiene solo 16 años.

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