Lluvias en Santiago: Más de 9 mil clientes se encuentran sin luz en la capital

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles detalló el estado del servicio en la capital y las comunas más afectadas hasta ahora sin suministro eléctrico.

Más de 9 mil clientes se encuentran afectados con cortes del suministro eléctrico en la región Metropolitana en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro y sur del país.

La información fue reportada a través de la plataforma de monitoreo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

En total a esta hora hay 9.780 clientes afectados en la capital.

Cabe recodar que según el pronóstico que dio el meteorólogo Eduardo Sáez, para esta jornada se proyecta la caída 10 a 25 milímetros de agua en la capital.





El horario de mayor intensidad en que se registrarán la lluvia será en horas de la tarde y noche, entre las 17:00 y las 22:00 horas.

Comunas más afectadas con cortes de luz

Según datos que entregó el organismos, hasta esta hora la comuna más afectada con cortes de luz es Huechuraba con 2964 clientes sin suministro eléctrico.

Le siguen Lo Barnechea (845), Paine (438), Las Condes (291), Pedro Aguirre Cerda (246) y San Joaquín (227).

¿Cómo reportar un corte de luz?

Enel cuenta con diferentes canales para que clientes sin suministro eléctrico puedan reportar su situación y la compañía tendrá que informar los tiempos aproximados de recuperación de servicio.

En caso de tener problemas con cortes de luz puedes comunicarte a través de estas alternativas: