Sistema frontal deja casi 20 mil clientes sin luz en RM: Revisa las comunas más afectadas y cómo reportar

En total, son 19.988 los clientes que se encuentran sin servicio, donde la comuna más afectada es Huechuraba con 5.107.

La SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles) informó que pasadas las 18:00 horas de este miércoles 6 de mayo, hay más de 19 mil clientes sin electricidad en la región Metropolitana.

En total, son 19.988 los clientes que se encuentran sin servicio, donde la comuna más afectada es Huechuraba con 5.107.

Otras zonas que se han visto perjudicadas debido al sistema frontal que afecta a la zona central son Lo Barnechea (4.484), Colina (2.820), Lampa (1.885), San José de Maipo (1.199) y La Cisterna (922).





Mapa de las comunas más afectadas de la RM

Así puedes reportar un corte de energía

En el mismo sitio web de SEC se puede reportar un corte de energía. Ahí debes hacer clic debajo del mapo donde dice “reclamar por corte de luz”.

Luego debes ingresar en el parte que dice “usted está sin energía eléctrica”, donde deberá completar los datos obligatorios.