“Salió de la cárcel hace cuatro meses”: Presunta pareja de Gissella Gallardo tendría vinculación con conocido caso de fraude

Habría sido el grupo de amigos que ambos tienen en común los que los presentaron, apoyando una unión amorosa entre el empresario y la panelista.

Este miércoles se reveló que José Alfredo Rivas, hombre que fue vinculado sentimentalmente a Gissella Gallardo, sería uno de los involucrados en el megafraude tributario en 2023.

La información fue revelada por Hugo Valencia, quien incluso expuso que el hombre habría salido de la cárcel hace cuatro meses por este mismo caso.





“Salió de la cárcel hace cuatro meses”

“A este hombre se lo presenta su círculo de amigos”, aseguró Adriana Barrientos en el último capítulo de Zona de Estrellas.

La panelista también hizo hincapié en que este grupo de amistades apoya una relación amorosa entre ambos y han compartido en distintas instancias.

Sin embargo, el hombre “salió de la cárcel hace cuatro meses”, dijo Hugo Valencia, mientras que Javier Fernández agregó que había estado recluido en la cárcel Santiago 1.

Su tiempo en reclusión habría sido por la misma causa del megafraude tributario, lo que gatilló que la relación amorosa que José Alfredo mantenía en ese momento, se quebrara.

“La expareja de José Alfredo es la actual pareja de Cristián de la Fuente”, concluyeron en el panel.