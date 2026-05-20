Claudio Alvarado asume vocería y exministros analizan giro en el perfil del cargo: “No lo encuentro muy…”

Cecilia Pérez y Francisco Vidal opinaron sobre la asunción del ministro del Interior en uno de los cargos “más difíciles”, en el que Sedini solo duró 69 días.

Con la salida de Mara Sedini de la vocería del gobierno, ahora esta función quedó en manos del experimentado Claudio Alvarado.

Una tarea que realizará además ejerciendo como biministro, porque sigue al mando de la cartera de Interior.

CHV Noticias conversó con recordados exvoceros y exvoceras de distintos gobiernos, para analizar este cambio en el perfil.

Además, entregaron consejos para sobrevivir en uno de los cargos “más difíciles”, en el que Sedini solo duró 69 días.





“El cargo de ministro vocero de gobierno debe ser de los más difíciles que existen dentro del gabinete”, opinó Cecilia Pérez.

Por su parte, Francisco Vidal comentó que “la clave en cualquier ministerio de vocería del mundo, es que hay que entenderlo como una dimensión de la lucha política”.