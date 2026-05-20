Empresa exige indemnización de $600 millones: Surgen nuevas denuncias contra Arturo Vidal

Esta nueva acusación se suma a la investigación por robo en una casa de cambios donde el nombre del deportista apareció en calidad de testigo.

Un reportaje del programa Contigo en la Mañana expuso una nueva denuncia que involucra al futbolista Arturo Vidal, esta vez por un supuesto incumplimiento de contrato para fabricación de álbumes y cuadernos.

La empresa afectada exige una indemnización de 600 millones de pesos. Denuncia que se suma a la investigación por robo en una casa de cambios donde el nombre del deportista apareció en calidad de testigo.