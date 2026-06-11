“Feliz en mi propia piel”: Naya Fácil impactó en redes al mostrar resultados de la cirugía estética

La influencer publicó una sensual sesión fotográfica donde aparece retratada en lencería para revelar cómo quedó su cuerpo a un mes de la operación que documentó Primer Plano.

A pocos días de que se cumpla un mes de su operación, Naya Fácil finalmente mostró este jueves los resultados de la cirugía que redujo el tamaño de sus implantes mamarios.

La creadora de contenido fue hasta su cuenta de Instagram para publicar una sensual sesión fotográfica en la que aparece retratada en color sepia y posando en lencería.

“Estas fotos no hablan solo de unos nuevos implantes”, escribió en el encabezado del post. “Hablan de una mujer que eligió sentirse cómoda, segura y feliz en su propia piel”, reflexionó.





Se trata de la primera vez que deja ver su cuerpo desde el procedimiento quirúrgico, pues desde entonces se ha mantenido en postoperatorio y, según ha dicho en varias ocasiones, la influencer prefirió conservar el misterio.

Antes de publicar las imágenes, Naya confesó estar “ansiosa”, pues señaló que es una de sus más importantes hasta ahora porque “tienen algo especial, (muestran) totalmente a una nueva Naya”, expresó.

“Por fin soy la persona que tenía que haber sido hace muchos años“, sentenció también en sus historias. “Lo que más quería lograr era que no se viera sexualizado, si no que delicado”, aclaró también en la red social.

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