Naya Fácil mostró el antes y después de su operación en redes: “Me veía mucho más ancha, aparte de grotesca”

La influencer había grabado videos con tops y bikinis antes de su operación y ahora publicó registros con la misma ropa.

Este viernes, Naya Fácil impactó a las redes sociales al mostrar las primeras fotografías de su antes y después tras la mastopexia con cambio de implantes que se realizó hace unas semanas.

La influencer cambió sus implantes mamarios por la mitad del tamaño, pasando de 550 c.c a 300 c.c y el cambio fue notoriamente visible.





El antes y después de Naya Fácil

Tal como Naya lo había prometido, se volvió a probar un top y un bikini con los que había grabado antes de entrar a pabellón, pero esta vez con su nuevo tamaño de implantes.

La diferencia es notoria y la influencer también lo dejó en evidencia al opinar sobre su propio cambio a través de las historias de su cuenta de Instagram.

“¿Qué opinamos? Es que es impresionante cómo te puede cambiar el busto, o sea, siento que de verdad me veía mucho más ancha”, comentó Naya.

Además, agregó: “Aparte de grotesca, claramente, pero me veía como más robusta”.

Finalmente, la influencer se mostró emocionada por un cambio que, según relató, le tomó muchos años efectuar, debido a que en el tiempo en que se operó por primera vez, tenía una mentalidad distinta a la de ahora, donde puso como prioridad su comodidad y bienestar.

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