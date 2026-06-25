Naya Fácil tras segunda cita con misterioso galán: “Siento que incluso ando haciendo algo malo”

“Yo sé que yo les cuento todo a ustedes, siempre, pero igual a veces quiero hacer las cosas distintas”, reconoció la influencer.

Este miércoles, Naya Fácil vivió una romántica tarde junto a la misma persona con la que tuvo una cita hace unos días.

La influencer hizo una reflexión sobre su vida amorosa, en torno al cambio de vida que ha tenido en el último tiempo, y se sinceró con sus seguidores.

“Quiero hacer las cosas distintas”

Naya Fácil y el misterioso galán llegaron hasta el Parque Bicentenario, donde estuvieron toda la tarde. Caminaron, conversaron y se tomaron un café.

Luego, publicó que estaba almorzando con él y le pidió a sus seguidores que la esperaran para poder publicar historias en otro momento.

Cuando llegó a su casa, la influencer explicó: “Si estoy conociendo a alguien, necesito darle mi tiempo y eso”.





En esa misma línea, agregó: “Me gusta porque igual no sabe casi nada de mí, así que le estoy contando muchas cosas de mí; yo tampoco lo conozco a él, entonces nos estamos conociendo”.

“Extraño mucho subir historias, de verdad que me picaban las manos por subir, pero por respeto no lo hago. Si estoy conociendo a alguien, requiere tiempo, respeto ante todo y escuchar, porque por algo estoy dándome el tiempo de conocer a alguien”, comentó Naya.

La influencer se mostró ansiosa y luego hizo un mea culpa: “Yo sé que yo les cuento todo a ustedes, siempre, pero igual a veces quiero hacer las cosas distintas y no contar todo y eso. Quiero hacer las cosas bien”.

Naya comentó que no podía exponer a alguien en redes sociales, si aún no tenía certezas de que fuese algo oficial: “Quizás cuando vaya ya más encaminado todo, lo voy a contar, pero es que (…) siento que de verdad necesito la aprobación de ustedes, heavy”.

“No quiero como contar todo (…) Esta vez es un poco distinto, me agrada mucho (…) Siento que incluso ando haciendo algo malo, como… no subiendo nada”, concluyó.

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