FOTOS | Revelan quién sería el misterioso galán con el que está saliendo Naya Fácil

De acuerdo con la influencer, sus planes eran mantener en privado a esta persona ya que “esta vez es un poco distinto”.

Desde hace un par de días que Naya Fácil ha estado teniendo románticas citas con un misterioso hombre, a quien no ha querido exponer en sus redes sociales.

Sin embargo, medios de farándula identificaron quién sería el enamorado con el que la influencer ha estado saliendo durante la ultima semana.

El portal Infama dio a conocer una serie de fotografías del supuesto hombre con el que saldría la influencer, imágenes que contrastaron con una captura de pantalla de un video de Naya, donde de forma esporádica se ve parte del rostro de esta persona.

Si bien la involucrada no se ha referido a esta revelación, en ocasiones anteriores comentó a sus seguidores que pretendía mantener cierta privacidad con esta persona.

“No quiero como contar todo (…) Esta vez es un poco distinto, me agrada mucho (…) Siento que incluso ando haciendo algo malo, como… no subiendo nada”, dijo en ese momento.

Revisa las fotos del nuevo enamorado de Naya Fácil: