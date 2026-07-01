Guerra entre Naya Fácil y su ex pareja: Él contó una infidencia y ella lo acusó de usar su nombre

La influencer también lo acusa de usar su nombre en discotecas capitalinas para poder obtener los usuarios de Instagram de los hombres que le parecen atractivos.

Este miércoles se desató la guerra entre Naya Fácil y su expareja, Sergio Narchi, luego de que la influencer intentara defender a su actual pretendiente de las críticas en redes sociales.

Todo comenzó cuando Naya expuso algunos comentarios en redes sociales donde se aseguraba que a su actual pareja le gustaban los hombres.

“Yo entiendo que estén traumados porque yo les mostré eso en su momento; lo entiendo. No puede ser que las personas con las que yo esté saliendo lo relacionen con que es gay al tiro”, aseguró.





¿Qué pasó entre Naya Fácil y su expareja?

En esa misma línea, agregó: “Yo entiendo que hagan esto porque a quien yo les presenté en su momento era bisexual (…) También estoy traumada, igual que ustedes”.

Naya y Sergio terminaron su relación amorosa hace dos años y aseguró que “yo la pasé muy mal (…) fui tonta, le enseñé cómo funcionaba todo el mundo de redes sociales”.

La influencer hizo hincapié en que la persona con la que se encuentra actualmente, cuya identidad no ha revelado, tiene su propia vida y trabajo, insistiendo en que son personas distintas: “Yo no busco un prototipo de hombres, busco valores”, sentenció.

Sergio respondió en su cuenta de Instagram, recordando un encuentro íntimo con Naya y otra mujer que fue grabado y filtrado en redes sociales, lo que causó la furia de la influencer.

Naya lo acusó de querer “llamar su atención desde hace un año” a través de mensajes, fiestas e indirectas, pidiéndole “hablar las cosas”.

“Si yo dije que me molesta salir con alguien bisexual, es justamente por ti, porque tú me dejaste traumada”, comenzó diciendo.

Asimismo, añadió: “Te llaman de campañas y todo gracias a mí porque antes no eras absolutamente nadie; yo te dejé instalado donde estás”.

“Me fue infiel y ¿por qué me enteré? Porque se le pegó una ETS (enfermedad de transmisión sexual) (…) yo estaba enamorada hasta las patas y hasta eso perdoné”, confesó Naya.

Además, indicó: “Allá tuve que ir a hacerme exámenes por culpa de él (…) Este tipo nunca me quiso, nunca me estimó nada” y acusó: “Me utilizaste”.

La influencer lanzó sus dardos y arremetió: “En 3 años más, nadie se va a acordar de ti y si se acuerdan de ti, es porque eres el ex de la Naya Fácil”.

Además, Naya lanzó una potente revelación sobre su expareja: “Hace dos años fue donde el andante que tengo ahora y le dijo: ‘Oye, tengo una amiga que te quiere conocer, dame tu Instagram”‘.

La influencer aseguró que así fue como logró conocer a la persona con la que se encuentra actualmente, dado que él le habló mencionándole este episodio.

Al respecto, Sergio contestó: “Recuerden que el que habla mal de otra persona, queda más mal a sí mismo, que dejar mal a otra persona. No somos nadie para hablar de moral, de ética, de cosas que hacemos porque yo no juzgo el pasado de nadie y jamás lo hice”.

Finalmente, Narchi concluyó: “Que no les falten el respeto jamás”.