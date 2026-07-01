Senapred declara alerta roja en Villarrica por fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora

Debido a los fuertes vientos, miles de clientes se encuentra sin suministro eléctrico en la región de La Araucanía.

Este miércoles, Senapred canceló la alerta amarilla que estaba vigente y declaró alerta roja en la comuna de Villarrica, región de La Araucanía, por evento meteorológico.

De acuerdo a la información entregada por la entidad, para este miércoles 1 de julio se esperan rachas de viento que pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora en la zona de la cordillera.





“Producto de lo anterior, las municipalidades de Villarrica y Pucón reportaron una gran cantidad de árboles caídos en diversos sectores de las comunas debido al viento puelche, afectando a la conectividad de la ruta internacional CH-199 y ruta 2° faja, rutas estructurantes que unen a las comunas de Villarrica y Pucón, las cuales permanecen interrumpidas, lo que impide el transporte terrestre de personas y vehículos de emergencia”, se indicó.

Además, se registran más de 16 mil clientes sin luz en la comuna de Villarrica y otros 8 mil en Pucón, donde se han registrado vientos entre 90 y 100 km/h.