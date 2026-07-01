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Senapred declara alerta roja en Villarrica por fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora

Debido a los fuertes vientos, miles de clientes se encuentra sin suministro eléctrico en la región de La Araucanía.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este miércoles, Senapred canceló la alerta amarilla que estaba vigente y declaró alerta roja en la comuna de Villarrica, región de La Araucanía, por evento meteorológico.

De acuerdo a la información entregada por la entidad, para este miércoles 1 de julio se esperan rachas de viento que pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora en la zona de la cordillera.

“Producto de lo anterior, las municipalidades de Villarrica y Pucón reportaron una gran cantidad de árboles caídos en diversos sectores de las comunas debido al viento puelche, afectando a la conectividad de la ruta internacional CH-199 y ruta 2° faja, rutas estructurantes que unen a las comunas de Villarrica y Pucón, las cuales permanecen interrumpidas, lo que impide el transporte terrestre de personas y vehículos de emergencia”, se indicó.

Además, se registran más de 16 mil clientes sin luz en la comuna de Villarrica y otros 8 mil en Pucón, donde se han registrado vientos entre 90 y 100 km/h.

 

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