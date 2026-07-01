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Subsidio Familiar entrega $22 mil por cada carga: Revisa la fecha de pago y cómo solicitarlo

Madres, padres o tutores que tengan a cargo a menores de 18 años y sean parte del 60% de la población más vulnerable, pueden acceder a un beneficio mensual que se extiende por tres años.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

El Subsidio Familiar es un beneficio económico mensual destinado a personas que tengan legalmente como carga familiar a un menor de 18 años.

Si eres madre, padre, tutor o tutora, no tienes previsión social y perteneces al 60% de la población socioeconómicamente más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH), puedes solicitar el beneficio a través de tu municipio.

En el caso de pertenecer al 40% más vulnerable y cumplir con los demás requisitos, recibirás el Subsidio Familiar (SUF) de forma automática.

Este subsidio se extiende por un periodo de tres años, siempre y cuando se cumplan los requisitos.

Son beneficiarios del SUF:

  • Madres.
  • Padres.
  • Guardadores, guardadoras o personas que tengan a su cargo a niños, niñas y/o adolescentes.
  • Personas naturales que tengan a su cargo a personas con discapacidad intelectual o física de cualquier edad, y vivan a sus expensas.
  • Embarazadas (recibirán el Subsidio Maternal).

Consulta con tu RUT la fecha de pago

El pago del Subsidio Familiar está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).

Los beneficiarios recibirán el dinero en su CuentaRUT vigente (usada al menos una vez durante los últimos 6 meses) o también mediante depósito en otra cuenta bancaria y a través de las sucursales de la caja de compensación Los Héroes y BancoEstado.

Monto que entrega el Subsidio Familiar

El Subsidio Familiar entrega un monto de $22.601 por cada carga familiar que esté acreditada.

En el caso de que haya una persona con discapacidad, el monto del beneficio ascenderá a $45.202.

Este beneficio se extiende por un periodo de tres años mientras se cumplan los requisitos y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre del año en que el causante cumpla los 18 años.

Cómo postular al SUF y qué documentos se necesitan

Para solicitar el Subsidio Familiar hay que hacerlo mediante la municipalidad correspondiente a tu domicilio.

El municipio se encargará de tu calidad de beneficiario y el cumplimiento de los requisitos y antecedentes

  • Certificado de nacimiento del niño, niña o adolescente.
  • Menores de 6 años: fotocopia del carné de control de niño sano.
  • Mayores de 6 y menores de 18 años: certificado de alumno regular.
  • Declaración de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para acreditar la condición de discapacidad intelectual.
  • Documento que acredite tu calidad de persona guardadora o cuidadora de un niño, niña o adolescente.

 

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