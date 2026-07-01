Subsidio Familiar entrega $22 mil por cada carga: Revisa la fecha de pago y cómo solicitarlo
Madres, padres o tutores que tengan a cargo a menores de 18 años y sean parte del 60% de la población más vulnerable, pueden acceder a un beneficio mensual que se extiende por tres años.
El Subsidio Familiar es un beneficio económico mensual destinado a personas que tengan legalmente como carga familiar a un menor de 18 años.
Si eres madre, padre, tutor o tutora, no tienes previsión social y perteneces al 60% de la población socioeconómicamente más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH), puedes solicitar el beneficio a través de tu municipio.
En el caso de pertenecer al 40% más vulnerable y cumplir con los demás requisitos, recibirás el Subsidio Familiar (SUF) de forma automática.
Este subsidio se extiende por un periodo de tres años, siempre y cuando se cumplan los requisitos.
Son beneficiarios del SUF:
- Madres.
- Padres.
- Guardadores, guardadoras o personas que tengan a su cargo a niños, niñas y/o adolescentes.
- Personas naturales que tengan a su cargo a personas con discapacidad intelectual o física de cualquier edad, y vivan a sus expensas.
- Embarazadas (recibirán el Subsidio Maternal).
Consulta con tu RUT la fecha de pago
El pago del Subsidio Familiar está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).
Los beneficiarios recibirán el dinero en su CuentaRUT vigente (usada al menos una vez durante los últimos 6 meses) o también mediante depósito en otra cuenta bancaria y a través de las sucursales de la caja de compensación Los Héroes y BancoEstado.
Monto que entrega el Subsidio Familiar
El Subsidio Familiar entrega un monto de $22.601 por cada carga familiar que esté acreditada.
En el caso de que haya una persona con discapacidad, el monto del beneficio ascenderá a $45.202.
Este beneficio se extiende por un periodo de tres años mientras se cumplan los requisitos y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre del año en que el causante cumpla los 18 años.
Cómo postular al SUF y qué documentos se necesitan
Para solicitar el Subsidio Familiar hay que hacerlo mediante la municipalidad correspondiente a tu domicilio.
El municipio se encargará de tu calidad de beneficiario y el cumplimiento de los requisitos y antecedentes
- Certificado de nacimiento del niño, niña o adolescente.
- Menores de 6 años: fotocopia del carné de control de niño sano.
- Mayores de 6 y menores de 18 años: certificado de alumno regular.
- Declaración de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para acreditar la condición de discapacidad intelectual.
- Documento que acredite tu calidad de persona guardadora o cuidadora de un niño, niña o adolescente.