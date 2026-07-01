Las 22 propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral: Nueva fórmula de horas trabajadas y cambio de indemnizaciones

El informe final fue entregado este martes en medio de una tasa de desempleo que llegó al 9,4% en el trimestre marzo-mayo de 2026. Revisa la lista completa de propuestas acá.

La Mesa de Reactivación Laboral presentó este martes al gobierno un informe con 22 propuestas para fomentar la creación de empleo formal en Chile, en medio de una tasa de desempleo que llegó al 9,4% en el trimestre marzo-mayo de 2026.

Entre las principales medidas destacan la aceleración de la reforma de sala cuna, la ampliación de la cobertura de educación preescolar, mejoras al Subsidio Unificado al Empleo y la creación del programa Talento Joven para estudiantes técnico-profesionales.

El documento también plantea cambios a la regulación laboral, incluyendo una mayor flexibilidad en la jornada de trabajo y la evaluación de nuevos mecanismos de indemnización para futuros contratos.





Sobre esto último, la Mesa propuso extender de 4 a hasta 52 semanas el período de referencia para calcular el promedio de la jornada laboral y evaluar la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio para nuevos contratos a cambio de “una indemnización a todo evento”.

La instancia fue encabezada por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, y busca enfrentar el aumento del desempleo y la informalidad laboral en el país.

Las 22 medidas de la Mesa de Reactivación Laboral

Empleo femenino y cuidados

Aprobar con urgencia la reforma de sala cuna universal.

Ampliar la cobertura de educación preescolar para niños entre 2 y 4 años.

Crear un sistema universal de cuidado extraescolar para niños y adolescentes.

Implementar un sistema centralizado de monitoreo de cupos y postulación única para cuidados y educación preescolar.

Subsidios al empleo, jóvenes y formalidad

Mejorar el Subsidio Unificado al Empleo (SUE) para que incentive efectivamente la contratación.

Ampliar a dos o tres turnos las obras públicas para generar empleo de forma rápida.

Crear un grupo de trabajo para diseñar estrategias que aumenten la formalidad laboral.

Implementar el programa Talento Joven para estudiantes de enseñanza media técnico-profesional.

Capacitación y desarrollo de habilidades

Reformar la franquicia tributaria de capacitación para mejorar calidad y acceso, especialmente para pymes.

Modernizar los programas de capacitación de SENCE y fortalecer los que muestran mejores resultados.

Crear un Sistema de Desarrollo Continuo de Habilidades Productivas con un portal único.

Regulación laboral

Ampliar el período de referencia para calcular el promedio de la jornada laboral, desde 4 hasta 15 semanas (OCDE) o incluso 52 semanas (Alemania, Países Bajos, Suecia) y mantener el tope de 52 horas semanales, sumando horas ordinarias y extraordinarias, como lo establece el artículo 31 actualmente.

Crear un mecanismo de reducción temporal de jornada ante crisis económicas, financiado parcialmente con el Seguro de Cesantía.

Simplificar la autorización y renovación de jornadas excepcionales en sectores que operan de forma continua.

Evaluar la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio y reemplazarla por una indemnización a todo evento.

Fortalecer la polifuncionalidad laboral mediante cambios al Código del Trabajo.

Reforzar la causal de “necesidades de la empresa” para otorgar mayor certeza jurídica en despidos.

Crear una mesa de trabajo para abordar la creciente judicialización laboral.

Flexibilizar el teletrabajo para personas cuidadoras.

Modificar la normativa de empresas de aplicaciones de transporte para evitar efectos negativos en el empleo.

Información sobre el mercado laboral

Solicitar al INE una explicación técnica sobre las diferencias entre las cifras de empleo y los registros administrativos.

Crear un sistema abierto de información laboral con microdatos anonimizados para mejorar el análisis del mercado laboral.