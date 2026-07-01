Imacec de mayo registró quinto mes consecutivo a la caída: Crece riesgo por eventual recesión técnica

Según el informe del Banco Centra, el resultado se explicó, principalmente, por una menor producción minera. El dato de junio será clave para confirmar o descartar la posibilidad de una recesión.

El Banco Central informó este miércoles que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) disminuyó un 0,9% en comparación con el mismo mes de 2025, un resultado explicado principalmente por la menor producción minera

En comparación con el mes anterior, la disminución del índice en términos desestacionalizados estuvo incidida principalmente por el resto de bienes. Por su parte, el Imacec no minero registró un crecimiento anual de 0,7%.

Cabe mencionar que diciembre del 2025 fue el último mes en que la economía nacional tuvo números azules, con un 1,3%. Los últimos cinco meses, en tanto, registraron los siguientes números:

Enero de 2026: -0,9%

-0,9% Febrero de 2026: -0,3%

-0,3% Marzo de 2026: -0,2%

-0,2% Abril de 2026: -1,2%

-1,2% Mayo de 2026: -0,9%

Con estos datos se instala con más fuerza el riesgo de una eventual recesión técnica , pues este escenario se configuraría si el Producto Interno Bruto acumula dos trimestres consecutivos de caída, por lo que los números de junio serán clave.

Resultados de Imacec por actividad

Producción de bienes

La producción de bienes cayó 4,7% en términos anuales, resultado que fue determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre.

En menor medida, la industria también registró una caída, en línea con una menor elaboración de productos pesqueros. Por su parte, el resto de bienes no presentó variación.

Comercio

La actividad comercial presentó un crecimiento de 0,8% en términos anuales. Este aumento fue explicado por el comercio minorista y automotor, lo que fue en parte compensado por menores ventas mayoristas.

En el primero destacaron las ventas en establecimientos especializados de vestuario, almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online.

En tanto, el comercio automotor registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantención. Por su parte, la caída del comercio mayorista fue incidida principalmente por menores ventas de alimentos.

Servicios

Los servicios aumentaron 1,0% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud y educación.

Contrarrestó en parte lo anterior, la caída de los servicios empresariales y de transporte. Las cifras ajustadas por estacionalidad no presentaron variación respecto del mes precedente.