Ahorro de hasta 90%: Revisa los 32 nuevos medicamentos beneficiados por la Ley Cenabast
Esta iniciativa permite ahorros que pueden llegar hasta el 90% en productos disponibles en farmacias adheridas a la normativa. Revisa aquí dónde y cómo encontrarlos.
La Ley Cenabast incorporó 32 nuevos medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias a su red de farmacias adheridas, lo que permitirá aliviar el bolsillo de miles de personas a lo largo del país.
Esta iniciativa permite acceder a medicamentos a un menor costo mediante la fijación de un precio máximo de venta, lo que reduce de forma considerable el gasto de bolsillo de los pacientes.
Los descuentos pueden llegar hasta el 90% en medicamentos de uso frecuente como antitusivos, antialérgicos, analgésicos, inhaladores y fármacos de uso crónico.
El sistema ya cuenta con más de 1.700 farmacias independientes adheridas y locales de Salcobrand, lo que ha permitido ampliar la disponibilidad de 425 medicamentos con valores más convenientes.
¿Cómo saber si una farmacia está adherida?
Existen tres formas de identificar si una farmacia forma parte de la red:
- Buscar el distintivo oficial: las farmacias adheridas cuentan con un sticker azul y amarillo con la frase “Remedios más baratos”.
- Consultar el sitio web Remedios Más Baratos: permite buscar medicamentos y georreferenciar la farmacia adherida más cercana.
- Llamar a Salud Responde: puedes obtener información a través del teléfono 600 360 7777.
Los 32 nuevos medicamentos en Ley Cenabast
|
Medicamentos
|
Tratamiento
|
Precio Cenabast
|
Precio promedio
|
Ahorro
|Aurituss 25/250 mcg
|Asma – Respiratorio
|$6.800
|$61.826
|89%
|Flusacort 25/125 mcg
|Asma – Respiratorio
|$6.560
|$41.790
|84%
|Lotadin 2,5/5ml frasco 120ml
|Antihistamínico (Alergias)
|$2.210
|$13.829
|84%
|Levocetirizina 5 mg
|Antihistamínico (Alergias)
|$1.790
|$7.545
|76%
|Budesonida inh 200mcg
|Asma – Respiratorio
|$4.780
|$17.095
|72%
|Extosen 10/7,5/0,5mg/5ml
|Antitusivo
|$3.630
|$12.895
|71%
|Monez 50 mcg
|Rinitis estacional
|$5.790
|$20.145
|71%
|Diclofenaco sodico 50 mg
|Antiinflamatorio
|330
|$1.095
|69%
|Ibuprofeno 200mg/5ml
|Analgésico y antipirético
|$1.910
|$6.299
|69%
|Montelukast 5 mg
|Antiasmático y antialérgico
|$4.440
|$13.799
|67%
|Ipratropio 20 mcg
|Bronquitis y asma
|$5.730
|$17.119
|66%
|Bromhexina 4mg/5ml
|Aliviar la tos
|$1.350
|$3.990
|66%
|Levofloxacino 500 mg
|Antibiótico
|$2.490
|$7.299
|65%
|Flusona lf 125mcg
|Antiinflamatorio y antialérgico respiratorio
|$10.760
|$30.990
|65%
|Amoxicilina 500 mg
|Antibiótico
|$1.700
|$4.890
|65%
|Ciprofloxacino 500 mg
|Antibiótico
|$720
|$1.909
|62%
|Montelukast 4 mg
|Antiasmático y antialérgico
|$7.710
|$20.399
|62%
|Syndol sl 30 mg
|Analgésico y antiinflamatorio
|$6.510
|$17.022
|61%
|Prednisona 20 mg
|Corticoide antiinflamatorio e inmunosupresor
|$2.290
|$5.845
|60%
|Amoxicil/clavula 875/125 mg
|Antibiótico
|$6.770
|$15.990
|57%
|Kitadol 120 mg/5ml
|Analgésico y antipirético
|$4.530
|$10.633
|57%
|Claritromicina 500 mg
|Antibiótico
|$4.360
|$10.126
|56%
|Fenoterol/ipratropio 0,05mg/0,02mg
|Broncodilatador (asma y enfermedades pulmonares)
|$15.380
|$34.895
|55%
|Naproxeno 550 mg
|Antiinflamatorio
|$1.700
|$3.690
|53%
|Paracetamol 500 mg
|Analgésico y antipirético
|$570
|$1.182
|51%
|Amoxicilina 500 mg/5 ml
|Antibiótico
|$1.970
|$3.990
|50%
|Bersen 20 mg/5 ml susp 60 ml
|Corticoide antiinflamatorio e inmunosupresor
|$3.980
|$8.012
|50%
|Salbutamol 100 mcg/do fra
|Broncodilatador
|$2.020
|$3.999
|49%
|Cefadroxilo 500 mg
|Antibiótico
|$1.760
|$3.440
|48%
|Trex forte 400 mg/5ml
|Antibiótico
|$13.260
|$24.722
|46%
|Claritromicina 250mg/5ml
|Antibiótico
|$8.550
|$13.749
|37%
|Ibuprofeno 400 mg
|Antiinflamatorio
|$1.340
|$1.894
|29%