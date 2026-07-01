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Ahorro de hasta 90%: Revisa los 32 nuevos medicamentos beneficiados por la Ley Cenabast

Esta iniciativa permite ahorros que pueden llegar hasta el 90% en productos disponibles en farmacias adheridas a la normativa. Revisa aquí dónde y cómo encontrarlos.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

La Ley Cenabast incorporó 32 nuevos medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias a su red de farmacias adheridas, lo que permitirá aliviar el bolsillo de miles de personas a lo largo del país.

Esta iniciativa permite acceder a medicamentos a un menor costo mediante la fijación de un precio máximo de venta, lo que reduce de forma considerable el gasto de bolsillo de los pacientes.

Los descuentos pueden llegar hasta el 90% en medicamentos de uso frecuente como antitusivos, antialérgicos, analgésicos, inhaladores y fármacos de uso crónico.

El sistema ya cuenta con más de 1.700 farmacias independientes adheridas y locales de Salcobrand, lo que ha permitido ampliar la disponibilidad de 425 medicamentos con valores más convenientes.

¿Cómo saber si una farmacia está adherida?

Existen tres formas de identificar si una farmacia forma parte de la red:

  • Buscar el distintivo oficial: las farmacias adheridas cuentan con un sticker azul y amarillo con la frase “Remedios más baratos”.
  • Consultar el sitio web Remedios Más Baratos: permite buscar medicamentos y georreferenciar la farmacia adherida más cercana.
  • Llamar a Salud Responde: puedes obtener información a través del teléfono 600 360 7777.

Los 32 nuevos medicamentos en Ley Cenabast

Medicamentos
Tratamiento
Precio Cenabast
Precio promedio
Ahorro
Aurituss 25/250 mcg Asma – Respiratorio $6.800 $61.826 89%
Flusacort 25/125 mcg Asma – Respiratorio $6.560 $41.790 84%
Lotadin 2,5/5ml frasco 120ml Antihistamínico (Alergias) $2.210 $13.829 84%
Levocetirizina 5 mg Antihistamínico (Alergias) $1.790 $7.545 76%
Budesonida inh 200mcg Asma – Respiratorio $4.780 $17.095 72%
Extosen 10/7,5/0,5mg/5ml Antitusivo $3.630 $12.895 71%
Monez 50 mcg Rinitis estacional $5.790 $20.145 71%
Diclofenaco sodico 50 mg Antiinflamatorio 330 $1.095 69%
Ibuprofeno 200mg/5ml Analgésico y antipirético $1.910 $6.299 69%
Montelukast 5 mg Antiasmático y antialérgico $4.440 $13.799 67%
Ipratropio 20 mcg Bronquitis y asma $5.730 $17.119 66%
Bromhexina 4mg/5ml Aliviar la tos $1.350 $3.990 66%
Levofloxacino 500 mg Antibiótico $2.490 $7.299 65%
Flusona lf 125mcg Antiinflamatorio y antialérgico respiratorio $10.760 $30.990 65%
Amoxicilina 500 mg Antibiótico $1.700 $4.890 65%
Ciprofloxacino 500 mg Antibiótico $720 $1.909 62%
Montelukast 4 mg Antiasmático y antialérgico $7.710 $20.399 62%
Syndol sl 30 mg Analgésico y antiinflamatorio $6.510 $17.022 61%
Prednisona 20 mg Corticoide antiinflamatorio e inmunosupresor $2.290 $5.845 60%
Amoxicil/clavula 875/125 mg Antibiótico $6.770 $15.990 57%
Kitadol 120 mg/5ml Analgésico y antipirético $4.530 $10.633 57%
Claritromicina 500 mg Antibiótico $4.360 $10.126 56%
Fenoterol/ipratropio 0,05mg/0,02mg Broncodilatador (asma y enfermedades pulmonares) $15.380 $34.895 55%
Naproxeno 550 mg Antiinflamatorio $1.700 $3.690 53%
Paracetamol 500 mg Analgésico y antipirético $570 $1.182 51%
Amoxicilina 500 mg/5 ml Antibiótico $1.970 $3.990 50%
Bersen 20 mg/5 ml susp 60 ml Corticoide antiinflamatorio e inmunosupresor $3.980 $8.012 50%
Salbutamol 100 mcg/do fra Broncodilatador $2.020 $3.999 49%
Cefadroxilo 500 mg Antibiótico $1.760 $3.440 48%
Trex forte 400 mg/5ml Antibiótico $13.260 $24.722 46%
Claritromicina 250mg/5ml Antibiótico $8.550 $13.749 37%
Ibuprofeno 400 mg Antiinflamatorio $1.340 $1.894 29%

 

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