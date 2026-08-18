Las interrupciones del servicio, que se extenderán por varias horas según lo señalado por la compañía, se llevarán a cabo en un total de nueve comunas de la capital.

Enel, empresa encargada de la distribución de suministro de electricidad en la zona central del país, informó sobre los cortes de luz que afectarán a distintas comunas de Santiago este miércoles 19 de agosto.

Las interrupciones del servicio, que se extenderán por varias horas según lo señalado por la compañía, se llevarán a cabo en un total de nueve comunas de la capital.

Dichas comunas son Las Condes, Recoleta, La Reina, Ñuñoa, Santiago, La Florida, La Granja, Lo Espejo y Recoleta.





Cortes de luz este miércoles 19 en Santiago: Zonas afectadas y horarios informados por Enel

Las Condes: entre las 11:30 y las 14:30 horas.

Las Condes: entre las 11:30 y las 14:30 horas.

Recoleta: entre las 09:30 y las 13:30 horas.

La Reina/Ñuñoa: entre las 10:30 y 16:30 horas.

Ñuñoa: entre las 10:00 y 17:00 horas.

Ñuñoa: entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Santiago: entre las 11:00 y las 14:00 horas.

La Florida: entre las 10:30 y las 16:30 horas.

La Florida: entre las 10:30 y las 17:30 horas.

La Granja: entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Lo Espejo: entre las 09:30 y las 15:30 horas.