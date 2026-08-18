Tres veces lo que cae en un año: La gran cantidad de agua que ha caído en Taltal

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, detalló el pronóstico en el norte del país, donde se activó mensajería para evacuar algunos sectores producto del aumento de caudales.

Senapred declaró alerta roja en la región de Antofagasta producto de un intenso evento meteorológico.

Las ciudades de Tocopilla y Taltal se han visto especialmente afectadas con fuertes lluvias y el aumento de caudales que han generado aluviones y cortes de calles.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, analizó el sistema frontal en el norte del país y detalló la gran cantidad de agua caída en los sectores más afectados.





El caso de mayor gravedad hasta ahora, es en Taltal, donde a las 15 horas de esta tarde se registró un acumulado de 19,5 milímetros “lo que está generando que el evento en total en la zona de Taltal tenga un acumulado de 35 milímetros en la zona “.

“Es decir, lo normal que cae en Taltal en un año son 15 milímetros y ha caído tres veces lo que ha caído en un año , producto de este evento en la zona”, expuso.

Senapred activó mensajería SAE

Debido a la emergencia por las precipitaciones, Senapred emitió la mensajería SAE por la activación de quebradas.

Se solicitó la evacuación del sector de Paposo, en la comuna de Taltal, en la región de Antofagasta.