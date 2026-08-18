Miércoles 19 de agosto: Gobierno anuncia suspensión de clases en tres regiones del país por sistema frontal

Desde el Ministerio de Educación se anunció la suspensión de clases en tres regiones del norte del país debido a las condiciones climáticas presentes en el norte.

El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció este martes la suspensión de clases para el miércoles 19 de agosto en tres regiones del norte, producto del temporal en el norte del país.

La medida se aplicó por las dificultades generadas producto del sistema frontal que está afectando al Norte Grande durante los últimos días.

Desde el Mineduc recordaron que el anuncio rige para establecimientos educacionales públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media que estén en las zonas afectadas.





Cabe recordar que durante este martes, el presidente José Antonio Kast declaró Estado de Catástrofe para la provincia de Tocopilla por la emergencia en la región.

En paralelo, Senapred ha activado mensajería SAE para la evacuación en sectores de Iquique, Taltal y Tocopilla ante la activación de quebradas.

¿Dónde se suspenden las clases?

El Ministerio de Educación anunció que se suspenderán el miércoles 19 de agosto en las siguientes regiones: