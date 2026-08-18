EN VIVO | ¿Prohibir o regular? Sigue la votación por las carreras de perros galgos en la Cámara

Dos proyectos opuestos serán discutidos esta tarde en el Congreso. Mientras uno quiere prohibir por completo la actividad, el otro busca establecer una regulación para su desarrollo.

Este martes 18 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados debatirá el futuro de las carreras de perros galgos en Chile.

Durante la tarde se realizará una sesión especial, que se espera comience pasadas las 19:00 horas, en la que se analizarán dos proyectos con posturas opuestas.

Uno plantea prohibir y sancionar las carreras de perros, mientras que el otro busca establecer una regulación para su desarrollo.





¿Qué proponen los proyectos?

La primera iniciativa corresponde al proyecto (Boletín N° 15.387-12) ingresado en 2021 busca prohibir y sancionar las carreras de perros en todo el territorio nacional.

En el caso de la segunda, pertenece al Boletín N° 12.786-12, ingresado en 2019, cuyo objetivo es modificar la Ley N° 20.380, sobre Protección de los Animales, para regular las carreras de perros.

Además, el proyecto establece sanciones para quienes organicen o participen en este tipo de competencias, incluyendo penas de presidio menor en su grado medio, multas de entre 20 y 40 UTM y una inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales.

También considera multas de entre 5 y 20 UTM para quienes promuevan, faciliten o difundan estas actividades.

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