En su primer duelo en el estelar de Chilevisión, el influencer fue derrotado por Camila Andrade y causó reacciones en redes sociales. Incluso, su pareja Daniela Aránguiz se sumó a las bromas.

El debut de Cuco Cerda en Fiebre de Canto no pasó desapercibido y, además de su enfrentamiento sobre el escenario, el influencer tuvo que enfrentar una serie de ácidos comentarios en redes sociales.

En su primer duelo, Cerda se enfrentó a Camila Andrade, quien terminó imponiéndose por un contundente 4 votos contra 0 y avanzó en la competencia del nuevo estelar de Chilevisión.

Tras su presentación, el comunicador recibió una serie de comentarios de los televidentes, quienes cuestionaron con humor su desempeño vocal.

Entre las reacciones que recibió estuvieron frases como “Raquel Castillo, fuimos duros contigo”, “¿pintar no te gusta?” y “hay apoyo, falta talento”.

La reacción de Cuco Cerda a su debut en Fiebre de Canto

Lejos de molestarse, Cuco Cerda decidió tomarse las críticas con humor y, posteriormente, compartió algunos de los comentarios que más gracia le causaron.

“Estaba leyendo sus comentarios en redes sociales. Son pesados, son mala onda”, comenzó diciendo el influencer, para luego destacar algunos de sus favoritos.

“Los que más me gustaron fueron ‘lleva el talento en sus venas, falta que circule’ , ‘parece mi gato en el techo en agosto’ y ‘me dejó con palabras’”, comentó entre risas.





Más allá de las bromas, el participante reconoció que enfrentarse al escenario fue una experiencia particularmente exigente.

“Está difícil estar ahí, respeto a todos mis compañeros del programa. Es complicada la sensación, porque yo he estado en partidas de moto y hay adrenalina y nervios, pero acá es heavy”, explicó.

El influencer también contó que los nervios llegaron a afectar incluso su respiración durante la presentación. “De repente te falta el aire y es complicado, pero espero que el domingo les guste más mi presentación”, señaló.

Daniela Aránguiz se sumó a las bromas

Al día siguiente de su debut, Cuco Cerda se reunió con su pareja, Daniela Aránguiz, quien también aprovechó la situación para bromear con el desempeño del influencer.

A través de sus historias de Instagram, Aránguiz compartió un registro de ambos durante un almuerzo y le preguntó directamente por su nueva faceta musical.

“¿Quién me invitó a almorzar, mi cantante?”, le dijo Daniela, a lo que Cuco respondió: “El tenor”.

Luego, la panelista volvió a la carga: “¿Cómo lo hizo el Jose ayer?”. Cerda respondió haciendo referencia a uno de los comentarios que había recibido en redes sociales: “Tengo el talento en las venas, falta que circule. Vamos a hacer la circulación”.