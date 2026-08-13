El particular mensaje de Daniela Aránguiz a pareja de Jorge Valdivia: “Como que me dio pena”

La ex chica reality reveló detalles de un encuentro que tuvo con la hija de Titi Armenakis, conversación que finalmente la llevó a darle “su bendición” a su relación con el Mago.

Daniela Aránguiz volvió a referirse a la relación de su exmarido, Jorge Valdivia, con Titi Armenakis, aunque en esta ocasión sorprendió dándole su “bendición”.

Todo esto se originó tras una intervención que hizo la hija de la empresaria de viajes con la panelista en una fiesta de electrónica, situación que revolvió los sentimientos de Aránguiz.

El particular encuentro de Daniela con hija de Titi

Durante el último capítulo del programa Hay Que Decirlo de TV+, la ex chica reality confesó: “el sábado fui a bailar (…) y de repente se me acerca una joven, como de 25 años, y me dice ‘Dani’ y yo como ‘¿hola?’. Me agarra de la mano y me dice ‘por favor, quiere a mi mamá'”.

Debido al contexto, Daniela confesó entre risas que en primera instancia no entendía nada. “Le digo ‘perdón, pero quien es tu mamá’ y me dice ‘la titi, la titi es mi mamá’ y yo le digo ‘qué titi'”, recordó, agregando que la joven finalmente le dijo “la polola del Jorge”.





Sorprendida con la intervención, le respondió: “yo no tengo por qué querer o no querer a alguien, el que la tiene que querer es él, pero mientras que ella sea como es con mis hijos, siempre va a tener mis respetos“.

Tras esta breve charla, Aránguiz indicó que “me dio la sensación como que había un miedo, algo conmigo”, lo que causó diversión en el panel, debido a su polémico pasado con Maite Orsini, por lo que aclaró: “con Jorge estamos separados de hace mucho tiempo y ella está con Jorge en un momento que yo no tengo nada que ver con él, es muy diferente a las otras mujeres que yo tuve conflicto“.

Ante esto, le envió un mensaje a Armenakis: “Le quiero decir que se sean felices, que ojalá esa relación perdure con el tiempo y yo, mientras que vea a mis hijos y a Jorge bien, le deseo lo mejor”. Sin embargo, aseguró que “me dio lástima la situación, como que me dio pena, a mi no me gustaría que el día de mañana uno de mis hijos tuviera que hacer algo así”.

“Le quiero mandar a decir públicamente que tiene mi bendición“, comentó entre risas a modo de cierre.