“Somos el patio trasero”: Vecinos de Talca acusan “discriminación” en medio de traslado de reos a cárcel

Pobladores del sector de Panguilemo acusan “abandono” de las autoridades y “discriminación”, asegurando que la instalación del recinto penal “ha cambiado el sector”.

Un grupo de pobladores de Panguilemo se manifestaron contra la inminente llegada de alrededor de 300 reclusos al Complejo Penitenciario “La Laguna”, a pocos kilómetros de Talca.

El recinto penal, inaugurado en 2025, recibirá cerca de 680 internos en el corto plazo, como parte de una serie de reubicaciones de la operación “Cancerbero” liderada por el gobierno.

Los vecinos denunciaron una serie de situaciones relacionadas a la construcción del recinto penal y también acusaron “abandono” por parte de las autoridades.

El equipo de Contigo en la Mañana conversó con Omar, un dirigente vecinal, quien fue el encargado de dar a conocer la situación que atraviesa el poblado de Panguilemo, en el que viven entre 1.000 y 1.500 personas.

La primera, denuncia, está directamente relacionado con el penal: asegura que, al venir personas desde afuera para visitar a los reclusos, una de las calles que une la Ruta 5 Sur y el recinto ha ido acumulando suciedad y basura.





“Cuando se baja la gente que viene a ver a los internos no hay ningún tipo de sistema de baños públicos en esta calle (…) Con la basura que dejan”, lamentó, asegurando que lo anterior ha provocado que haya “cambiado el sector”.

“Estamos abandonados, somos el patio trasero. Y la verdad es que como dirigente, y como vecinos, nos sentimos discriminados”, añadió.

El segundo punto está ligado a la supuesta falta de apoyo y “abandono” de las autoridades, lo que ejemplificó con el fin de un diálogo conjunto que llevaban desde 2025.

“Desde que dejamos de trabajar con la mesa de trabajo el año pasado a la fecha no nos hemos reunido con ninguna autoridad, a excepción del alcalde de la comuna“, aseguró.

En esa línea, complementó que el escenario es muy distinto a 2025, cuando el penal aún no era inaugurado: “El año pasado tuvimos una mesa de trabajo con los seremi de Transportes, Salud, Justicia; con el delegado presidencial, con diferentes autoridades regionales”.

“Este año, con las autoridades de este gobierno, absolutamente nada”, disparó.

Por tercero y último, acusan una serie de incumplimientos en “promesas” de construir una red de alcantarillado y pavimentación de la zona, así como la falta de financiamiento del cuartel de Bomberos -destruido en el último sistema frontal- cuyas reparaciones han sido costeadas por los propios vecinos.

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