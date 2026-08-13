¿Qué es la Operación Cancerbero? Todo lo que se sabe sobre el traslado masivo de reos de alta peligrosidad a Talca

Tendrán que usar uniforme, algunos tendrán celdas aisladas y entre los internos reubicados hay 9 exlíderes de conocidas organizaciones criminales.

Este jueves, Gendarmería comenzó el traslado de 298 reos desde la Cárcel de Santiago hasta el Complejo Penitenciario “La Laguna” en Talca, región del Maule.

Se trata de la “Operación Cancerbero: Cárceles de verdad” y tiene como objetivo trasladar reos de alta peligrosidad a esta nueva cárcel que es de máxima seguridad.





¿Qué es la Operación Cancerbero?

El Complejo Penitenciario “La Laguna” en Talca fue inaugurado por el expresidente Gabriel Boric en 2025 y tiene capacidad para 2.320 reclusos. Hasta el momento, hay cerca de 400 internos.

Es por ello que durante la noche de este miércoles, el presidente José Antonio Kast encabezó una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el ministro de Justicia, Martín Arrau.

Así comenzó la Operación Cancerbero. Las tres autoridades viajaron durante la madrugada a Talca para recibir a los internos que llegarán durante la jornada.

La Región Metropolitana no es la única que trasladará reos. Según indicó el Gobierno en sus redes sociales, los internos serán reubicados desde los penales de Arica, Alto Hospicio, Puente Alto, Colina 1 y 2, Puerto Montt y el complejo REPAS, entre otros.

Asimismo, explicaron que la operación “tiene como objetivo reubicar a estos internos en un recinto penal seleccionado por sus características de seguridad y capacidad de control”.

“Los internos de regiones fueron trasladados de forma escalonada hacia la capital, entre el fin de semana y ayer (miércoles), bajo estrictas medidas de seguridad, para concretar su traslado conjunto”, detalló el Gobierno.

Finalmente, se estima que durante esta jornada sean reubicados 687 reos, entre ellos hay 9 exlíderes de conocidas organizaciones criminales y tendrán que usar uniforme.

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