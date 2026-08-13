Operación Cancerbero: Sigue EN VIVO el traslado de 298 reos desde Santiago a cárcel de máxima seguridad en Talca

La Oficina del Presidente de la República habilitó una transmisión en vivo, donde se ve el traslado completo desde la Cárcel de Santiago al Complejo Penitenciario La Laguna en Talca.

Este jueves, el presidente José Antonio Kast anunció que 298 reos de alta peligrosidad serán trasladados al Complejo Penitenciario “La Laguna” en Talca.

El mandatario llegó en horas de la madrugada a la cárcel de máxima seguridad junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el ministro de Justicia, Martín Arrau, para recibir a los internos en Talca.





Gendarmería traslada reos de Santiago a Talca

Todo esto forma parte de un operativo para repoblar esta cárcel que fue inaugurada en 2025 por el expresidente Gabriel Boric, y que tiene capacidad para más de 2.000 reos, pero actualmente, solo cuenta con cerca de 400 internos.

Según detalló el presidente Kast en su cuenta de X, este operativo tiene como objetivo “seguir avanzando en nuestra agenda contra el crimen organizado y terrorismo”.

Al respecto, la Oficina del Presidente de la República habilitó una transmisión en vivo, donde se ve cómo funciona el traslado completo de los reos desde la Cárcel de Santiago hacia Talca.

Revisa la transmisión en vivo ACÁ: