454 fiscalizaciones en una noche: Copamiento policial deja 15 detenidos en El Bosque y San Ramón

Controles vehiculares, de identidad y fiscalizaciones a locales de venta de alcohol fue parte del procedimiento llevado a cabo por el GOPE, la Prefectura de Orden Público y la Prefectura Aérea.

La noche de este miércoles se llevó a cabo un nuevo copamiento policial preventivo, en esta ocasión en distintos sectores de la comuna de El Bosque y San Ramón.

El trabajo colaborativo de personal del Carabineros, entre ellos, especializados del GOPE, la Prefectura de Orden Público y la Prefectura Aérea logró la detención de 15 personas por diferentes infracciones y delitos.

Detalles del copamiento policial en el sector sur de la capital

Dicho operativo se concentró específicamente en sectores correspondientes a la 39.ª Comisaría de El Bosque y la 31.ª Comisaría de San Ramón, perímetro en que se realizaron 454 fiscalizaciones entre ellas: 316 controles de identidad y 138 controles vehiculares. Asimismo, durante el procedimiento se fiscalizaron 13 locales con venta de alcohol.





Respecto a los 15 detenidos, Carabineros detalló algunos de los delitos comentidos, entre los que se encontraron a una persona con una orden vigente, mientras que un segundo fue descubierto portando un arma blanca.

Por otro lado, dos sujetos fueron detenidos por hurto, uno por una infracción relacionada con lotería ilegal y otro por infracción a la Ley 20.000.

Entre las personas detenidos también se ubicó a alguien que mantenía una orden vigente, sin embargo este terminó siendo llevado por la policía por receptación, infracción a la Ley 20.000 y porte de arma de fuego.