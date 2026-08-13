13/ 08/ 2026 07:57

Norte, centro y sur: Anuncian chubascos por presencia de ciclón extratropical

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, entregó un nuevo pronóstico del tiempo para las próximas horas en el país, remarcando que podría haber precipitaciones y viento a lo largo del país. Las zonas que podrían verse afectadas por chubascos van desde el interior de las regiones de Atacama y Coquimbo. En la zona centro sur, Talca, Linares y Chillán también podrían registrar lluvia. En la zona central, en tanto, las precipitaciones ocurrirán “hacia la costa”. Sobre Santiago, el experto indicó: “nos va a tocar poquito, pero tarde”.