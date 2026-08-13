“La más moderna de Sudamérica”: Así es la cárcel de Talca donde serán trasladados 687 reos

El Complejo Penitenciario Talca se emplaza en el sector Panguilemo, a casi 10 kilómetros al norte del centro de la ciudad y fue inaugurado en 2025 por el expresidente Gabriel Boric.

Un amplio operativo policial se registra en estos momentos en varias regiones del país, ya que en estos momentos están siendo trasladados cerca de 300 reos desde Santiago a Talca.

Se esperan que en total sean 687 los reclusos que lleguen a este recinto penitenciario, que en su mayoría serían trasladados desde las regiones Metropolitana y Valparaíso.





Así es la cárcel de Talca

El Complejo Penitenciario Talca se emplaza en el sector Panguilemo, a casi 10 kilómetros al norte del centro de la ciudad, fue inaugurado en 2025 por el expresidente Gabriel Boric, quien afirmó que era “la cárcel más moderna de Sudamérica”.

Cuenta con una superficie construida de más de 63.500 metros cuadrados y 14 módulos de reclusión y tiene capacidad máxima 2.320 reclusos.

El complejo penitenciario fue habilitado progresivamente por etapas, donde actualmente hay cerca de 400 personas privadas de libertad.

La infraestructura del Centro Penitenciario Talca permite altos niveles de segmentación, con módulos de máxima seguridad con celdas individuales y locutorios para visitas que impiden el contacto físico.

En los módulos para personas privadas de libertad de bajo y mediano compromiso delictual existen celdas individuales y colectivas, sala para clases y talleres, salas de visitas y talleres laborales.

La cárcel de Talca cuenta con: