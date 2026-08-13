13/ 08/ 2026 07:13

Gendarmería efectúa el traslado de al menos 100 reos de alta peligrosidad desde Santiago a Talca

En horas de la madrugada de este jueves comenzó el traslado de al menos 100 reos de alta peligrosidad, quienes viajarán desde Santiago hasta el Complejo Penitenciario de Talca “La Laguna” en la región del Maule. En dicho lugar, los internos serán recibidos por el presidente José Antonio Kast, en conjunto con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el ministro de Justicia, Martín Arrau. Todo esto ocurre luego de una reunión en conjunto donde se revisó el plan de infraestructura penitenciaria.