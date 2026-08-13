“Conocíamos al joven”: Pareja de Anne Gray revela cercano vínculo con familia de imputado

El detenido fue identificado como César Rodríguez Hernández, ciudadano venezolano en situación migratoria irregular.

Vicuña sigue conmocionado por el crimen de Anne Gray en la localidad de Diaguitas. La mujer estadounidense fue atacada con un arma blanca tras dejar a su hijo en el colegio.

El detenido fue identificado como César Rodríguez Hernández, ciudadano venezolano en situación migratoria irregular.

De hecho, durante las últimas horas se conoció que tanto Anne, como su pareja, Mario Marroquín, conocían a la madre del imputado, quien se estableció en la zona hace cerca de 5 años. Durante este proceso, la mujer recibió a parte de su familia, entre ellos a su hijo César, informó Diario El Día.





“Somos cercanos a ella”

Mario Marroquín, pareja de Anne Gray durante casi una década, conversó con el citado medio, y explicó que conocían a la madre del imputado y que mantenían una relación cordial con ella.

“Somos cercanos a ella… Su madre, una persona muy linda, que probablemente debe estar sufriendo también. Su hijo estaba con problemas, ¿cierto? Y no quiero abordar tanto eso porque tampoco me corresponde, pero conocíamos al joven y conocemos a su familia“, relató.

También se indicó que tras el crimen la familia del imputado abandonó la vivienda donde residía por temor a posibles represalias, ya que durante los días posteriores al homicidio vecinos escribieron la palabra “asesino” en las murallas de la propiedad y realizaron manifestaciones pacíficas en el exterior del inmueble.